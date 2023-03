Genug Vitamin D Rezept für gesundes Sonnenbaden

Die Sonnenbestrahlung sollte maßvoll stattfinden. Dabei reicht es aus in der Mittagspause draußen einen kurzen Spaziergang zu machen oder den Weg zur Mensa oder zum Kiosk zu Fuß in der Sonne zurückzulegen.



Wer unter der Woche lange im Büro sitzt und wenig Sonne tanken kann, der reißt es auch am Wochenende nicht heraus. Zwar kann der Körper das Vitamin D auch für sonnenärmere Zeiten wie zum Beispiel im Winter speichern, dennoch empfehlen Experten lieber regelmäßig kurze Zeit in der Sonne zu verbringen. Denn wer überwiegend drinnen arbeitet, mutet seiner Haut dann mit einem plötzlichen Poweraufenthalt in der Sonne zu viel zu. "Die Haut hat dann keine Chance, sich an die Sonnenbestrahlung zu gewöhnen", sagt Baldermann. Damit geht man das Risiko ein, hautschädlichen Sonnenbrand und Hautkrebs zu bekommen.