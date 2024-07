Haltbarkeit von Kosmetik So erkennen Sie, ob Ihre Sonnencreme noch gut ist

Zum Sommerurlaub wird Sonnenmilch meist in rauhen Mengen gekauft und auch benutzt. Doch danach dümpeln die Reste im Badezimmerschrank vor sich hin. Ähnlich ist es auch mit auf Vorrat gekaufter Bodylotion, dem Ersatzlippenstift, der beim Frühjahrsputz in der lange unbenutzten Handtasche auftaucht, oder auch dem Feuchtigkeitsserum, das nur selten benutzt wurde, weil es so teuer war. Aber was davon sollte man besser nicht mehr an die Haut lassen, und was ist noch haltbar?