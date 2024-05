Zum Hausärztetag am 8. Mai „Welcher Anwalt würde für 45 Euro drei Monate lang beraten?“

Interview | Düsseldorf · Beate Czarnotta und Samina Rasch sind Hausärztinnen aus Leidenschaft. Sie berichten über die Hürden im beruflichen Alltag, Ärztemangel auf dem Land und in der Stadt, warum gerade junge Ärztinnen Unterstützung brauchen und was für sie an ihrem Beruf das Schönste ist.

08.05.2024 , 20:28 Uhr

Hausärztinnen und -ärzte sind oft die ersten Ansprechpartner für Erkrankte. Foto: dpa/Benjamin Ulmer

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen