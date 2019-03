Jan Hofers Tagesschau-Schwächeanfall : Wie gefährlich ist eine verschleppte Grippe wirklich?

Düsseldorf Während der Tagesschau am Donnerstag hat der Moderator Jan Hofer einen Schwächeanfall erlitten. Er soll ein Medikament nicht vertragen haben, das er wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss. Wie kann es soweit kommen?

Zehn Tage sind um, aber Husten, Schnupfen, Kopf-, Glieder- und Halsschmerzen wollen nicht weniger werden – das ist ein typisches Symptom dafür, was man als „verschleppte Grippe“ bezeichnet. Darunter soll derzeit auch der Tagesschau-Moderator Jan Hofer leiden. Während der Sendung am Donnerstagabend erlitt er einen Schwächeanfall. Er erklärte die Situation im Nachgang aber damit, dass er ein Medikament nicht vertragen habe, das er wegen einer verschleppten Grippe nehme. Um welches Medikament es sich handelt, ist unklar. Der Begriff „verschleppte Grippe“ bezeichnet im Volksmund in der Regel das, was der Mediziner einen verschleppten grippalen Infekt nennt.