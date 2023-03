Halsschmerzen und Kratzen im Hals Das hilft bei Husten

Wohltuender Honig

Das erinnert an Kindertage: Warme Milch mit Honig vor dem Zubettgehen - was für ein Wohlgefühl! Allerdings sollte die Milche nicht wärmer als 40 Grad sein, da sie sonst die wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs zerstört.

Wer die Milche nicht mag oder verträgt, kann auf zwei Löffel Honig pur zurückgreifen. Laut Studien wirken die sogar besser als ein chemischer Hustenstiller.

Honig gibt es außerdem in Kombination mit Fenchelöl als so genannten Fenchelhonig. Auch der wirkt lindernd.