Die wichtigsten Antworten : Nach der Grippewelle ist vor der Grippewelle

Düsseldorf Die Temperaturen sinken und damit steigen die Chancen, an einer Grippe zu erkranken. Welche Grippesaison besonders schlimm war, wie die Lage laut Robert-Koch-Institut derzeit ist, und was gegen die Krankheit hilft.

Wann beginnt die nächste Grippewelle?

Wie heftig wird die nächste Grippewelle ausfallen?

Auch diese Frage lässt sich vorher nicht beantworten. Die Intensität schwankt von Jahr zu Jahr stark. 2018/19 war beispielsweise enorm heftig. Rund 25.100 Menschen kamen in Deutschland ums Leben, wie das RKI berichtet. Das sei die höchste Zahl an Todesfällen in den vergangenen 30 Jahren, erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler. Ein weiterer Indikator ist die Zahl der Arztbesuche: In der eher moderaten Influenzasaison 2018/2019 gab es 3,8 Millionen Besuche, in der Saison 2017/2018 dagegen rund neun Millionen.

Wie steht es aktuell um die Grippewelle?

Die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) des RKI erstellt jeden Winter einen wöchentlichen Bericht. Darin werden die in Deutschland registrierten Fälle und auch die Arztbesuche festgehalten. Außerdem veröffentlicht sie eine Deutschlandkarte, in der die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) wie Bronchitis, Rachen- und Lungenentzündungen dargestellt wird. Diese Erkrankungen werden in den kalten Monaten meist durch Influenza-Viren ausgelöst. Entsprechend gibt die Karte einen Hinweis auf die Verbreitung der Erreger. In der 40. Kalenderwoche (28.9. bis 4.10) sind die Erreger insgesamt zurückgegangen. Die Fallzahl der nachgewiesenen Viren in Proben ist gering. Geringfügig erhöhte ARE-Werte gibt es in NRW derzeit im Raum Essen/Dortmund, Köln/Bonn und Goch/Emmerich.