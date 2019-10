Zahlen vom Robert-Koch-Institut : Ein bisschen Schnupfen, kaum Grippe

Düsseldorf Das Robert-Koch-Institut hat seinen aktuellen Wochenbericht zur Grippe herausgegeben. Die gute Nachricht: Kaum Grippeviren in Sicht. Eine schlechte Nachricht gibt es aber auch.

Die milden Temperaturen schonen auch das Immunsystem. Derzeit ist laut dem aktuellen Bericht des Robert-Koch-Instituts von der Influenza nur wenig in Deutschland und auch in NRW zu sehen. Hauptsächlich sind sogenannte Rhinoviren unterwegs. Das sind Viren, die vor allem Schnupfen und Erkältung auslösen. Vor allem bei Wesel, Oberhausen, Duisburg sind derzeit einige Krankheitserreger unterwegs, ebenso wie im Bereich Köln und Bonn. Auch Urlauber, die sich für die Herbstferien ein Reiseziel innerhalb Europas ausgesucht haben, müssen sich keine Sorgen machen. Das europäische Grippeüberwachungssystem zeigt: Nur in Polen ist die Grippeaktivität leicht erhöht, in Frankreich, Italien oder Spanien dagegen nicht.