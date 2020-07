Fakt 4 zu Fußpilz: Symptome erkennen

Die Fußpilzinfektion lässt sich meist an nässenden, rötlichen Einrissen und Schuppung der Haut zwischen den Zehen erkennen. Juckreiz ist möglich. Auch die Zehennägel können vom Pilzbefall betroffen sein, die sich verfärben und brüchig werden. Im fortgeschrittenen Stadium der Pilzerkrankung lösen sich Hautpartikel, bis rote und gereizte Haut in Erscheinung tritt. Es entstehen schmerzhafte Wundflächen. Je nachdem, welche Stelle von der Infektion betroffen sind, zeigen sich auch kleine Bläschen sowie eine vermehrt auftretende Hornhautbildung (vor allem an den Fersen).