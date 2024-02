Früherkennung Diese Vorsorgeuntersuchungen sollten Sie nicht verpassen

Jede Krankheit ist immer auch ein Stück weit einfach Schicksal. Und das lässt sich bekanntlich nur bedingt in die eigenen Hände nehmen. Aber es ist möglich, zumindest die Rahmenbedingungen so optimal wie möglich zu gestalten. Dazu gehört unbedingt auch, die gängigen Untersuchungen und Angebote zur Früherkennung zu nutzen. Denn mit dem Alter sinkt die körpereigene Fähigkeit, die permanent auftretenden Fehler in unserem Erbmaterial (dies ist die DNA) auszumerzen. Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass sich ein Zelldefekt durchsetzt und bösartig entartet. Wird dies aber frühzeitig erkannt, ist Hilfe und teilweise sogar Heilung möglich. Ein Überblick über die gängigsten Vorsorgeuntersuchungen: