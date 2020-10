Fieber : Wenn der Körper glüht

Es ist abwechselnd heiß und kalt, man fühlt sich schlapp. Fieber setzt dem Körper zu, ist allerdings auch eine wichtige Abwehrreaktion. Wir erklären, woher Fieber kommen kann, welche Funktion es hat und wie es bekämpft werden kann.

Was ist Fieber?

Mit Fieber, auch Pyrexie genannt, wird medizinisch gesehen ein Zustand erhöhter Körpertemperatur beschrieben. Dabei ist Fieber an sich nicht als Krankheit oder Ursache einer Erkrankung zu verstehen. Fieber ist vielmehr eine Begleiterscheinung, wenn die Immunabwehr Viren, lebendige Mikroorganismen oder andere fremde Stoffe erkannt hat, die in den Körper eingedrungen sind. Ebenso tritt Fieber bei manchen bösartigen Tumoren und schweren Entzündungsvorgängen, zum Beispiel im Zusammenhang mit viralen oder bakteriellen Infektionen, auf.

Wie entsteht Fieber?

Fieber ist ein Teil der Immunantwort. Bekämpft der Organismus eine Krankheit, werden dabei Abwehrstoffe erzeugt. Darunter befinden sich auch die sogenannten exogenen Pyrogene. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich hierbei um genau die Abwehrstoffe, die es im Inneren heiß werden lassen. Die Wärmeabgabe über die Haut wird gedrosselt. Man friert, zittert vielleicht sogar und hat Schüttelfrost. Gerade das Zittern der Muskeln lässt die Körpertemperatur schnell ansteigen. Auch die Leber macht mit beim Einheizen. Sie kurbelt den Stoffwechsel kräftig an, sodass es uns nochmals wärmer wird. Die zusätzlich vom Körper ausgeschütteten Prostaglandine spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Fieber. Sie wirken auf den Hypothalamus ein und bestimmen maßgeblich, wie lange Fieber anhält.

Wann fängt Fieber an?

Wie misst man Fieber?

Zur Messung, Feststellung und Verlaufsbeurteilung von Fieber wird ein Fieberthermometer benutzt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Hausapotheke. Empfehlenswert ist ein modernes, digitales Fieberthermometer, da es sehr genau ist und schnell ein Ergebnis liefert. Am besten wird rektal, also im Po, gemessen. Bei rektalen Messungen sind die Ergebnisse am genauesten und spiegeln am besten die Temperatur im Körperinneren wider. Dabei wird das Thermometer etwa zwei Zentimeter in den After eingeführt. Um das Einführen zu erleichtern, kann man Vaseline verwenden. Die zweite Möglichkeit ist die Messung im Ohr. Hierzu braucht es allerdings einen Infrarot-Thermometer. Bei Kindern ist die Messung im Ohr nicht empfehlenswert, da zum Beispiel Ohrenschmalz das Ergebnis verfälschen kann. Auch hier wird die rektale Messung empfohlen.