Entgiftungsorgan Leber : Wie die Stoffwechselzentrale fit und gesund bleibt

Hannover/Köln Wenn die Leber entzündet ist oder der Arzt wegen erhöhter Werte Alarm schlägt, denken viele sofort an zu hohen Alkoholkonsum als Ursache. Aber das ist nur ein möglicher Grund. Neben Hepatitis-Viren bereitet vor allem die Fettleber den Experten immer mehr Sorgen. Was Sie für eine gesunde Leber tun können.

Ein Leben ohne die Leber ist nicht möglich. Sie ist das zentrale Stoffwechselorgan des menschlichen Körpers und erfüllt eine Vielzahl von lebenswichtigen Aufgaben. „Die Leber ist unter anderem an der Regulierung des Fett- und Zuckerstoffwechsels sowie des Mineral- und Vitaminhaushalts beteiligt und lagert wichtige Nährstoffe wie Zucker , Fette, Vitamine und Mineralien“, erklärt Prof. Markus Cornberg von der Deutschen Leberstiftung. Als Entgiftungszentrale filtert sie Schadstoffe aus dem Blut. Außerdem bildet sie viele lebensnotwendige Stoffe wie Eiweiße, die unter anderem für die Blutgerinnung wichtig sind.

Eine Lebererkrankung verbinden die meisten mit Alkoholmissbrauch, doch Alkohol ist nur eine der drei Hauptursachen. Sehr häufig sind auch die Fettleber und die Hepatitis-Viren B und C der Grund. „Wird die Leber chronisch krank, gibt es viele Gemeinsamkeiten: Die Zellen werden geschädigt oder entzünden sich“, sagt van Thiel. Dann steht die Leber oft Jahre lang unter Beschuss. Zwar sterben auch bei in einem gesunden Organ Zellen ab. Aber sie werden wieder ersetzt.

Erste Aktion in der Praxis

Erste Aktion in der Praxis : Kinderarzt aus Dinslaken empfiehlt die Corona-Impfung für alle

Bei einer Krankheit dagegen schafft es die Leber nicht mehr genug Zellen nach zu produzieren. „Stattdessen lagert das überforderte Organ Bindegewebe ein: Die Leber beginnt zu vernarben“, sagt van Thiel. Liegt im Endstadium eine Leberzirrhose vor, kann das Organ seine lebenswichtigen Funktionen nicht mehr wahrnehmen. „Versagt die Leber, folgen oft schnell auch andere Organe wie die Niere und die Lunge. Am Ende bricht alles zusammen.“

Damit die Leber gesund bleibt, reicht es deswegen nicht, einfach „nur“ auf Schnaps, Wein und Bier zu verzichten. „Viele Lebererkrankungen sind - anders als viele glauben - nicht auf einen zu hohen Alkoholkonsum zurückzuführen“, bekräftigt Markus Cornberg. So greift auch Rauchen das Organ an. Verzichten sollte man zudem auf zu viele zuckerhaltige Limonaden und Säfte, da sich durch diese Fett in der Leber ansammeln kann. Eine Fettleber kann entstehen.