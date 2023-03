Jeden Monat Schmerzen Endometriose – warum die Krankheit so oft unerkannt bleibt

Was die junge Frau plagt: Bei einer Endometriose wächst gebärmutterähnliches Gewebe auch außerhalb der Gebärmutter. Sehr häufig beispielsweise an den Eierstöcken, an Darm, Blase, Harnleiter oder in der Bauchhöhle. In sehr seltenen Extremfällen wachsen solche gutartigen jedoch dennoch nicht ungefährlichen Wucherungen sogar in der Lunge oder im Gehirn.