Elotrans, Saltadol und Oralpädon : Hype um Durchfallmittel gegen Kater – das sind die Folgen

Düsseldorf Ein Hype im Netz sorgt für einen Run auf das Durchfallmedikament Elotrans. Weil es dort als Wundermittel gegen die Folgen durchzechter Partynächte gepriesen wird, sind die Apothekenregale leer gefegt. Die Folgen sind bitter.

In Folge dessen fehlt die Elektrolytlösung nun in den Apothekenregalen. „Sie ist über den pharmazeutischen Großhandel im Moment nicht erhältlich“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein. Nicht nur im feierbegeisterten Rheinland ist das so. Gleichlautende Meldungen gibt es aus dem gesamten Bundesgebiet.

Anders erklärt sich hingegen das Unternehmen Stada, das Elotrans herstellt, die immens hohe Beliebtheit: Neben Menschen, die das Mittel aufgrund akuter Durchfallerkrankung zur Wiederherstellung ihres Elektrolyt-Haushalts einnehmen, sei es auch bei Reisenden beliebt. „Derzeit gibt es eine erhöhte Nachfrage nach Elotrans, was erfahrungsgemäß an der derzeitigen derzeitigen Urlaubszeit und Bevorratung für die Reiseapotheke liegt“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

Der Run auf Elotrans hat dazu geführt, dass auch vergleichbare Medikamente wie beispielsweise Saltadol von der Firma Aristo Pharma ausverkauft sind, ebenso wie Elotrans kleine Schwester „Oralpädon“. All diese Mittel enthalten in verschiedener Zusammensetzung Glucose (Zucker) und Salze wie Kaliumchlorid, Natriumchlorid oder Natriumcitrat.

Nicht zum ersten Mal sind die Apothekenregale leer, weil pharmazeutische Produkte im Netz hypen. „Wir haben das vor einigen Jahren schon einmal mit Kohletabletten erlebt“, sagt Apotheker Preis. Plötzlich war medizinische Kohle, die eigentlich als bewährter Wirkstoff zur Behandlung von Durchfallerkrankungen und Vergiftungen gilt, Trend-Zutat in Detox-Drinks und auch Eis. Auch damals gab es über Wochen und Monate hinweg keine Aktiv-Kohletabletten mehr, wie Preis berichtet. Zum Beginn des Krieges in der Ukraine wurden durch die sozialen Medien angeheizt plötzlich Jodidtabletten knapp. „Leider manchmal auch aufgrund von Fake-News“, wie der Apotheker betont.

Warum es aber auch gegen die Folgen durchzechter Nächte genommen wird: Der Alkoholkonsum entzieht dem Körper ebenfalls Wasser und stellt den Elektrolythaushalt auf den Kopf. „Um diesen auszugleichen wurde früher als Hausmittel beispielsweise empfohlen, Rollmöpse zu essen“, sagt Thomas Preis. Aber das wie auch die Einnahme von Alka-Seltzer scheint in Anbetracht bequemer Beutelchen-Trinklösungen nicht mehr „up to date“ zu sein.

In medizinisch dringlichen Fällen, in denen die Lösungen derzeit nicht zur Verfügung stehen, mischen die Apotheker nach Standardrezeptur nun selbst benötigte Mischungen an. Denn die einzelnen Inhaltsstoffe sind nicht von den Lieferengpässen betroffen. Das Verfahren aber ist personell aufwendig. Gerade in Zeiten von neuer Corona-Testverordnung und einer für den Sommer untypischen Welle respiratorischer Atemwegsinfekte seien laut Thomas Preis die Apotheken ohnehin schon am Rande der Belastbarkeit.