Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit : Mit dem Frühling kommt das große Gähnen

Düsseldorf Mit den Uhren ist die Zeitumstellung leicht zu machen. Der menschliche Organismus braucht dafür meist etwas länger. Viele spüren das an der großen Müsigkeit, die sie in diesen Tagen überkommt. Das können Geplagte dagegen tun.

Die Sonne scheint, die Tage werden länger, die Freiluftsaison ist eröffnet. Trotzdem wollen sich die dazu gehörigen Frühlingsgefühle nicht bei jedem einstellen: Besonders nach der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit in der Nacht zum 25. März häufen sich Gähnattacken bereits am Morgen. Die Glieder fühlen sich bleischwer an. "Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit ist eine vegetative Reaktion auf die Veränderungen in der Natur", erläutert Angela Schuh, Professorin für medizinische Klimatologie an der Universität München.