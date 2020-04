Diabetes - eine Volkskrankheit bei der man sich mit BE-Tabellen auseinandersetzen muss : Die beiden Diabetes-Arten im Überblick

Düsseldorf Diabetes mellitus ist eine der häufigsten Erkrankungen in der modernen Gesellschaft. Diabetes ist nicht gleich Diabetes. Doch welche Diabetiker Typen gibt es? Wer ist von dieser Stoffwechselerkrankung betroffen, wer ist gefährdet?

Diabetes mellitus ist eine der häufigsten Erkrankungen in der modernen Gesellschaft. Umgangssprachlich wird Diabetes auch als Zuckerkrankheit bezeichnet, da ein unbehandelter Patient zuckerhaltigen Urin ausscheidet. Diese Stoffwechselerkrankung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Blutzuckerspiegel im Vergleich zu einem gesunden Menschen erhöht ist. Eine Diabeteserkrankung wird nicht immer sofort erkannt , da sich die Erkrankung schleichend, zunächst ohne sichtbare Symptome, entwickeln kann. Symptomatisch für unbehandelte Diabetiker sind Heißhunger und starker Durst sowie Harndrang und Juckreiz. Auch Abgeschlagenheit gehört zu den typischen Symptomen. Medizinisch werden zwei Diabetes Typen unterschieden: Typ 1 und Typ 2.

Die Typ-1-Diabetes wird auch als Jugenddiabetes bezeichnet, weil überwiegend Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene unter 40 Jahren von dieser Diabetesform betroffen sind. Die Patienten leiden im Gegensatz zu den Typ-2-Erkrankten unter einem absoluten Insulinmangel, was bedeutet, dass ihr Körper kein Insulin produzieren kann. Diese Form der Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die ohne Behandlung tödlich endet. Zu ihrem Vorkommen gibt es nur Schätzungen, da Erwachsene nicht selten als Typ 2-Diabetiker eingestuft werden, obwohl sie an der Autoimmunerkrankung leiden. Geschätzt wird, dass ca. fünf bis zehn Prozent an Typ 1 erkrankt sind.