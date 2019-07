Ursachen von Depression - Info 10

Depressive ziehen sich oftmals zurück und meiden den Kontakt zu anderen Menschen. Doch auch die ungewollte soziale Isolation kann Depressionen verursachen. Senioren in Altersheimen mit wenig Menschenkontakt vereinsamen und haben ein erhöhtes Risiko an einer Depression zu erkranken. Auch Jugendliche, die in der Schule gemobbt werden und keine Freunde finden, können vereinsamen und die Hoffnung in das Leben verlieren.

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu den Ursachen von Depression.

