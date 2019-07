Vielfältige Anzeichen : Diese Symptome können auf eine Depression hinweisen

Depression ist eine Volkskrankheit, die immer mehr Menschen betrifft. Nicht immer ist die psychische Erkrankung von außen erkennbar. Lesen Sie hier, hinter welchen Symptomen sich eine Depression verbergen kann.

Laut WHO leben über 322 Millionen Menschen weltweit mit Depressionen, über vier Millionen davon in Deutschland. Ein erhöhtes Risiko an einer Depression zu erkranken haben Jugendliche, junge Mütter und überdurchschnittlich viele ältere Menschen. Sich rechtzeitig Hilfe zu holen ist ein Muss, damit Betroffene schnell aus den negativen Gedankenstrukturen herauskommen. Diese selbst zu durchbrechen ist schwer.

Als erwiesen gilt auch eine genetische Veranlagung. Sind Vater oder Mutter an Depression erkrankt, liegt das Risiko diese Krankheit an die Kinder zu vererben bei 15 Prozent. Bei eineiigen Zwillingen ist diese genetische Veranlagung sogar noch deutlicher: erkrankt ein Zwilling an Depression, steigt das Risiko des zweiten Zwillings ebenfalls an Depression zu erkranken um 50 Prozent an.