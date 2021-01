FFP2-Masken : Kauf, Verwendung und Desinfektion - was Sie jetzt wissen müssen

Beim Kauf von FFP2-Masken sollte man auf diese Prüfsiegel achten. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die neuen Corona-Regeln, die am Dienstag verhandelt werden, sehen wahrscheinlich das Tragen von medizinischen Masken – dazu gehören OP- und FFP2-Masken – in bestimmten Bereichen vor. Doch worauf muss man beim Kauf der FFP2-Masken achten? Wie teuer sind sie, und wo kann man sie kaufen? Ein Überblick.

Bislang reichten Alltagsmasken aus Stoff, um beim Einkauf oder in Bussen und Bahnen der Maskenpflicht nachzukommen. Das wird jetzt mutmaßlich anders: Denn Bund und Länder beraten heute über weitere Maßnahmen, um die Infektionszahlen zu senken. Das bedeutet aller Voraussicht nach, dass medizinische Masken, darunter fallen OP-Masken oder sogenannte FFP2-Masken, in bestimmten Bereichen, so beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen, verpflichtend werden. Doch wo bekommt man FFP2-Masken her? Auf was muss man beim Kauf achten? Wie oft kann man sie tragen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum FFP2-Masken statt Alltagsmasken?

Covid-19 verbreitet sich vor allem über Atem-Aerosole, also ausgeatmete feinste Tröpfchen. Alltagsmasken aus Stoff bieten einen gewissen Schutz, der jedoch je nach Gestaltung und Verwendung der Materialien stark variiert. Der Schutz durch FFP2- Masken (Partikelfilternde Halbmasken) ist deutlich höher. Denn diese sind europaweit genormt und filtern nach Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mindestens 94 Prozent der Aerosole. Damit bieten sie einen hohen Fremd- und auch Eigenschutz. Noch höher ist lediglich der Schutz durch eine FFP3-Maske. Diese filtert 99 Prozent der Aerosole.

Auf was muss ich beim Kauf von FFP2-Masken achten?

Masken, die den genormten Schutz bieten, tragen ein CE-Kennzeichen mit vierstelliger Nummer. Wie auch bei Medizinprodukten, belegen Hersteller damit, dass die Masken erfolgreich ein Nachweisverfahren durchlaufen haben und damit den gültigen Anforderungen entspricht. Sie sollten kein Atemventil besitzen, denn solche Masken filtern nur die eingeatmete Luft und bieten keinen Fremdschutz.

Vor allem im Internet stößt man schnell auf Produkte mit der Bezeichnung KN95. Dabei handelt es sich um den FFP2-Masken sehr ähnliche Produkte, die in China produziert werden, aber kein CE-Zeichen tragen. Diese müssen nicht zwangsläufig schlechter sein, denn auch sie durchlaufen ein Prüfverfahren (CPA-Verfahren). Ist die Schutzwirkung vergleichbar mit dem von FFP2-Masken, wird das auf einem Zertifikat bescheinigt. Dieses sollte man sich beim Kauf von Masken mit dem KN95-Aufdruck zeigen lassen.

Zudem sollte man vor allem beim Online-Kauf auf eine DIN-Kennzeichnung achten. Diese lautet entweder EN 149:2009-08 oder EN 149:2001+A1:2009. Fehlt diese DIN-Kennzeichnung, ist unklar, ob der Vliesstoff überhaupt ausreichend filtert und ob nicht das Atmen zu anstrengend ist. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin warnt vor Plagiaten, die diese Kennzeichnung nicht tragen.

Kann ich die Maske mehrfach verwenden?

FFP2-Masken sind als Einwegprodukte vorgesehen. Dennoch kann man sie unter bestimmten Umständen mehrfach tragen. Der Grund: Im Gesundheitswesen werden die Masken weit höheren Erregerbelastungen ausgesetzt als beim Privatgebrauch.

Was muss ich tun, um die Maske mehrfach verwenden zu können?

Hygieneforscher der Universität Münster haben im Hochsicherheitslabor geprüft, wie lange Coronaviren bei unterschiedlichen Temperaturen auf FFP2-Masken infektiös bleiben. Demnach bleibt der Erreger nicht nur bei Raumtemperatur, sondern sogar bei 70 Grad nach einer Stunde noch ansteckend. Daraus leiten die Forscher eine „Sieben-Tage-Regel“ ab. Wer die Maske also mehrfach tragen möchte, sollte sie nur einen Tag lang nutzen und danach eine Woche lang weder berühren noch tragen. Ratsam ist es, sie für jede Person getrennt an einzelnen Haken aufzuhängen und so für jeden Tag eine Maske zu haben. „Nach einer Woche sind nur noch Erreger der eigenen Nasen-, Rachen- und Hautflora auf der Maske nachweisbar“, sagt Prof. Alexander Mellmann, Direktor des Instituts für Hygiene am Universitätsklinikum Münster. Aus diesem Grund sollte eine bereits getragene Maske immer nur von der gleichen Person getragen werden. Wichtig: Nach fünf Einsätzen gehört die FFP2-Maske in den Müll.

Als sicher gilt auch die Backofen-Methode: Im Vorfeld sollte die Maske zunächst einen Tag an der Luft trocknen. Danach legt man sie bei einer Temperatur von 80 Grad Celsius für eine Stunde in den Backofen. Dabei wird die Viruslast laut der Forscher vollständig eliminiert. Da Backöfen jedoch meist von der eingestellten Temperatur erheblich abweichen, raten die Experten dazu, mittels eines in den Ofen gelegten Backofen-Thermometers die tatsächliche Temperatur zu überwachen. Die Maske sollte auf diese Art nur fünf Mal wieder aufbereitet werden.

Von einer „Reinigung“ über Wasserdampf, in der Mikrowelle, einer UV-Lampe oder Wasch- und Spülmaschinen wird abgeraten, weil dabei das Maskenmaterial beschädigt wird und die Maske so ihren Schutz verliert.

Wo kann ich FFP2-Masken kaufen, und was kosten sie?