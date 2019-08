Was sind Chlamydien? Info 5

Chlamydien sind Bakterien, die innerhalb einer Zelle leben. Bevor sie in die Wirtszelle eindringen liegen sie als Elementarkörperchen vor. In diesem Zustand sind sie infektiös. Nach dem Befall der Zelle wandeln sich die Elementarkörperchen in Retikularkörperchen um und vermehren sich in wenigen Tagen. Anschließend folgt die erneute Umwandlung in infektiöse Elementarkörperchen und die Infektion beginnt von neuem.