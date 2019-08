Genitale Infektionskrankheit : So erkennen Sie Chlamydien beim Mann

So erkennen Sie Chlamydien beim Mann

Die Chlamydien-Infektion ist eine der häufigsten genitalen Infektionen. Männer sind oft Träger der Bakterien, ohne es zu wissen. Wir verraten Ihnen, wie Sie Chlamydien beim Mann erkennen.

Chlamydien sind neben Gonorrhoe (Tripper) und HPV die häufigste sexuell übertragbare Krankheit. Vor allem jüngere Männer und Frauen unter 25 erkranken an Chlamydien. Dabei ist diese Geschlechtskrankheit gut behandelbar: Mit Hilfe eines Antibiotikums heilt die Erkrankung meist komplikationslos ab.

Was sind Chlamydien beim Mann?

Ausgelöst wird die Geschlechtskrankheit durch die Bakterien Chlamydia trachomatis. Meist befallen die Bakterien den Harnleiter oder die Geschlechtsorgane. In diesem Fall spricht man von einer urogenitalen Chlamydien-Infektion.

Ohne Behandlung können die Erreger auch das Auge oder die Gelenke befallen. Chlamydien können also nicht nur zu einer urogenitalen Infektion führen, die Bakterien können auch andere Körperstellen und Organe angreifen. Eine unbehandelte Chlamydien-Infektion kann bei Männern und Frauen zu Spätfolgen wie Unfruchtbarkeit führen.

Durch eine rechtzeitige Behandlung sind jedoch keine Spätfolgen zu befürchten. Da sich jedoch nur bei 50% der Betroffenen Symptome zeigen, sollten sich vor allem junge Männer mit wechselnden Partnern regelmäßig testen lassen. So kann eine Infektion mit der Geschlechtskrankheit schnell nachgewiesen und behandelt werden.

Wie erkennt man Chlamydien bei Männern?

Schleimiger Ausfluss aus dem After

Die Symptome unterscheiden sich, je nachdem wo sich die Bakterien ansiedeln. Lagern sich die Bakterien in den Schleimhäuten der Harnröhre ab, treten Schmerzen beim Wasserlassen auf. Befallen Sie den Enddarm, kommt es zu einem eitrigen Ausfluss oder Ausschlag am After. Eines der ersten Symptome ist meist ein Brennen beim Wasserlassen und Ausfluss aus dem Penis, der wässrig oder eitrig sein kann.