Heimtückische Infektionskrankheit : So gefährlich ist die Ansteckung mit Chlamydien

Die Chlamydien-Infektion zählt zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten in Deutschland. Schuld an der Ausbreitung ist der ungeschützte Geschlechtsverkehr. Gut zu wissen, wie eine Ansteckung vorgebeugt werden kann.

Eigentlich sollte man meinen, dass wir über Geschlechtskrankheiten und deren Prävention ausreichend aufgeklärt worden sind. Doch angesichts der Tatsache, dass die sexuell übertragbaren Krankheiten wie Chlamydien auf dem Vormarsch sind, liegt darin wohl ein Trugschluss. Stellt sich die Frage, warum das so ist? Schenkt man den Experten Glauben, dann haben sich Dating- und Sexualverhalten in den letzten Jahrzehnten verändert. Das betreffe vor allem junge Männer und Frauen, die häufig ihren Sexualpartner wechseln. Es werde das Bewusstsein für Verhütung leichter verdrängt. Gleichzeitig wisse man, dass sich Geschlechtskrankheiten heutzutage gut behandeln lassen. Darauf aufbauend nimmt die Sorglosigkeit zu. Das Ergebnis: Auf Verhütungsmittel wie Kondome wird wieder häufiger verzichtet. Somit haben Geschlechtskrankheiten ein leichtes Spiel, sich zu verbreiten.

Warum verhindert ein Kondom die Ansteckung mit Chlamydien?

Wie erfolgt eine Ansteckung bei Chlamydien?

Die am häufigsten in den Schleimhäuten der Geschlechtsorgane des Mannes oder der Frau auftretenden Bakterien-Art ist die Chlamydia trachomatis. Die Übertragung mit dieser Bakterien-Art erfolgt ausschließlich über ungeschützten Geschlechtsverkehr - vaginal, anal und oral. Gleichwohl kann auch die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug zu einer Infektion mit Chlamydia trachomatis führen.

Wenn ein Mensch an Chlamydien erkrankt, dann ist es vorher zu einem Kontakt der Schleimhäute mit den Erregern gekommen. Die Bakterien nisten sich in die Zellen ein und vermehren sich. Nach der Infektion kann es zu Entzündungen der Harnröhre, Scheide und Gebärmutterhals sowie Penis und Enddarm kommen. Zu den Beschwerden zählen sowohl beim Mann als auch bei der Frau das Jucken und Brennen beim Wasserlassen. Gleichwohl stellt sich ein Gefühl ein, das zu einem permanenten Gang zur Toilette animiert.

Wie wahrscheinlich ist eine Ansteckung mit Chlamydien im Schwimmbad?

Wie kann es auf dem WC zu einer Ansteckung mit Chlamydien kommen?

Auf öffentliche Toiletten in Restaurants, Flughäfen oder Kaufhäusern auszuweichen, erfordert in manchen Fällen einen starken Willen. Entweder weil sie bis zum Brechreiz verschmutzt sind oder weil man sich fragen muss, wer dort wohl vorher sein Geschäft verrichtet hat. Gleichwohl geistert in den meisten Köpfen die Sorge herum, sich dort mit Krankheiten anzustecken. Dementsprechend üben sich viele Menschen in nahezu akrobatischen Verrenkungen und Kunststücken, um die Klobrille auf Teufel komm raus nicht berühren zu müssen.