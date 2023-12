Auswertung der Krankenkasse Barmer Menschen in Sachsen-Anhalt leiden oft unter Bluthochdruck

Menschen in Sachsen-Anhalt und Thüringen haben einer Auswertung der Krankenkasse Barmer zufolge besonders oft mit Bluthochdruck zu kämpfen. In Sachsen-Anhalt litten statistisch 216 von 1000 Bewohnerinnen und Bewohnern im Alter zwischen 18 und 64 Jahren an Hypertonie, wie aus der Untersuchung hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. In Thüringen sind es demnach 206.