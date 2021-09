Quälende Gelenkschmerzen : Das sind die häufigsten Arthrose-Symptome

In der Hüfte knirscht und knackt es, die Schultern fühlen sich steif an und die Knie schmerzen nach dem Aufstehen – das können Anzeichen einer Arthrose sein. Hier lesen Sie alles über die Symptome.

Welche Symptome hat eine Arthrose?

An den Knochenrändern bilden sich Auswüchse, sogenannte Osteopythen. Auf die zusätzliche Belastung auf den freiliegenden Gelenkkopf reagiert der Knochen mit einer Verdickung der Knochenplatte und der Einlagerung von Kalzium. Dieser Vorgang wird subchondrale Sklerosierung genannt. Aus dem gesunden Gelenk wird ein unregelmäßiges, geschädigtes Gelenk.

Das Tückische an Arthrose: Starke oder chronische Schmerzen zeigen sich erst in späteren Krankheitsstadien. Also dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Gerade bei Arthrose ist eine schnelle Diagnose wichtig, um durch eine gezielte Behandlung den Verlauf der Erkrankung positiv zu beeinflussen, beziehungsweise den Fortschritt zu stoppen.