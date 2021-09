Hilfe bei Hüftschäden : Das müssen Sie zur Arthrose in der Hüfte wissen

Das müssen Sie zur Arthrose in der Hüfte wissen

Beim Aufstehen zieht und schmerzt es in der Hüfte. Das könnten die ersten Symptome einer Hüftarthrose sein. Alles Wichtige rund um die Hüftarthrose und ihre Behandlung lesen Sie hier.

Arthrose in der Hüfte – was ist das?

Die Hüftarthrose ist die häufigste Ursache für Beschwerden des Bewegungsapparates. Bei der Entstehung von Arthrose nutzt sich der Gelenkknorpel ab. Reibt die Knochenhaut auf den Hüftknochen, kommt es zu Verdickungen und Randauswüchsen am Hüftkopf. Diese Veränderungen führen zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen.

In der Fachsprache wird die Hüftarthrose auch Coxarthrose genannt. Diagnostiziert wird die Erkrankung im zunehmenden Alter zwischen 50 und 60 Jahren auf. Frauen sind häufiger von Hüftarthrose betroffen als Männer. Ihr Gelenkknorpel gilt als weniger belastbar und entzündet sich in der Menopause leichter.

Die ersten Symptome sind Schmerzen in der Leiste oder seitlich an der Hüfte, die nach dem Aufstehen langsam nachlassen. Später sind die Schmerzen auch im Ruhezustand zu spüren und strahlen neben Hüfte und Gesäß in die Knie bis ins Schienbein aus. Bestimmte Bewegungsabläufe können bei einer Hüftarthrose nur unter Schmerzen durchgeführt werden, wie beispielsweise das Drehen des Beines um die eigene Längsachse.