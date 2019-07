Arthrose der Wirbelsäule - Info 4

Arthrose ist eine altersbedingte Verschleißerscheinung an den Gelenken. Als Ursachen gelten ferner Fehlstellungen, Be- und Überbelastung der Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle, Übergewicht, Rheuma und Knochenschwund. Eine genetisch bedingte Veranlagung zu einer Wirbelsäulenarthrose kommt ebenso in Frage.