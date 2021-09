Schädigung der Knorpel : Arthrose in der Schulter - so stoppen Sie den Verschleiß

Arthrose in der Schulter - so stoppen Sie den Verschleiß

Arthrose in der Schulter wird oft zu spät erkannt. Die dumpfen Schmerzen werden mit harmlosen Verspannungen verwechselt. Wie Sie Schulterarthrose erkennen, bevor es zu spät ist, lesen Sie hier.

Was ist Arthrose in der Schulter?

Die Schulterarthrose beginnt genauso wie Arthrose in den Knien oder der Hüfte: mit dem allmählichen Abbau des Gelenkknorpels. Dieser besteht aus einer flexiblen Masse, der bei einem gesunden Gelenk wie ein Stoßdämpfer wirkt.

Durch den Druck auf die Knochenhaut verdickt sich die Knochenplatte des Gelenks. In der Fachsprache wird dieser Vorgang subchondrale Sklerosierung genannt. An den Knochenrändern der Gelenkpfanne bilden sich knöcherne Auswüchse, sogenannte Osteophyten.

Das Tückische an der Schulterarthrose ist der schleichende Fortschritt der Erkrankung. Mit zunehmendem Alter vermuten Betroffene normale Alterserscheinungen oder Muskelverspannungen hinter den Symptomen. Wird Arthrose jedoch nicht rechtzeitig durch konservative Therapien behandelt, hilft am Ende nur noch ein operativer Eingriff. Heilbar ist Arthrose nicht.

Wie entsteht Arthrose in der Schulter?

Anders als bei Arthrose in der Hüfte und den Knien ist Übergewicht bei Schulterarthrose von geringerer Bedeutung. Doch immer häufiger wird ein Zusammenhang zwischen einer gesunden Ernährung und Lebensweise und dem weiteren Verlauf von Arthrose festgestellt.

Am häufigsten tritt Arthrose in der Schulter ab einem Alter von 65 Jahren auf. Männer sind öfter betroffen als Frauen. Damit die Arthrose sich nicht schnell verschlimmert, ist es wichtig, die Behandlung so schnell wie möglich zu beginnen.