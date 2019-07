Lebensqualität bewahren : Arthrose: Diese Möglichkeiten zur Behandlung sollten Sie kennen

Die chronisch-progressive Erkrankung Arthrose kann nicht geheilt werden. Eine Arthrose-Therapie zielt vor allem auf die Behandlung der Symptome ab. Wir stellen gängige Therapiemöglichkeiten vor

Arthrose entsteht durch den Verschleiß des Knorpels. Beim gesunden Gelenk erneuert sich der schützende Knorpel kontinuierlich. Entsteht Arthrose, kommt es zum allmählichen Abbau des Knorpels und Veränderungen an den Gelenkknochen.

Ohne Knorpel reibt die Knochenhaut des Gelenkkopfes direkt auf die Gelenkpfanne. Diese Reibung führt zu entzündlichen Reaktionen und einer Degeneration des Gelenks. Es entstehen knöcherne Auswüchse an den Knochenrändern (Osteopythen) und der freiliegende Gelenkkopf verformt sich (subchondrale Sklerosierung). Am häufigsten von Arthrose betroffen sind Schultern, Hüfte und Knie.

Je schneller die Ursache der Schmerzen gefunden wird, desto schneller kann eine entsprechende Therapie beginnen. In den Anfangsstadien ist Arthrose besser behandelbar als in einem fortgeschrittenen Stadium. Schnelles Handeln ist bei Arthrose also wichtig, um lange beschwerdefrei zu bleiben.