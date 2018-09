Arbeitszeit - ab wann es kritisch wird

Düsseldorf Überstunden hier, zusätzliche Urlaubsvertretung da - viele arbeiten mehr als sie eigentlich müssten. Wir erklären, nach wie viel Stunden Sie besser den Griffel fallen lassen sollten.

Kollege krank, Urlaubszeit, notorisch unterbesetzt – fast jeder hat das schon erlebt. Damit die Arbeit sich nicht türmt, bleibt man dann eben länger. Die paar Überstunden gehen schon, denken viele. Rund 443 Millionen Überstunden leisteten Arbeitnehmer allein in den ersten vier Monaten des Jahres 2018 in Deutschland, das zeigt eine Übersicht des Bundesinstituts für Arbeitsmarktforschung (IAB). Stillschweigend nehmen sie damit oft gesundheitliche Einbußen in Kauf. Gesundheitsforscher der Universität Texas machten in einer Längsschnittstudie einen Grenzwert von 52 Stunden Wochenarbeitszeit aus - danach wird Arbeit gesundheitsschädlich.