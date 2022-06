Pollenallergie : Niemand kommt mit Heuschnupfen zur Welt

Frühling: Die Tage werden länger, die Sonne lässt sich blicken, es fängt an zu blühen – und bei Allergikern beginnt die Nase zu kribbeln. Allergologe Dr. Norbert Mülleneisen erklärt, warum das so ist.

Was ist eine Pollenallergie?

Eine Pollenallergie, die umgangssprachlich auch als Heuschnupfen bezeichnet wird, ist eine allergische Reaktion auf bestimmte Pollen. "Dabei sind wir nicht auf die Pollen selbst, sondern auf die in ihnen erhaltenen Eiweiße allergisch", erklärt Dr. Norbert Mülleneisen. Der Allergologe und Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde leitet zusammen mit einem Kollegen das Asthma und Allergiezentrum in Leverkusen. Vor ein paar Jahren hat er sich eine Pollenfalle angeschafft, um besser erforschen zu können, welche Pollen gerade in der Luft unterwegs sind und so besser feststellen zu können, was genau die Ursache der Beschwerden seiner Patienten ist. So kann er die Behandlung besser abstimmen.