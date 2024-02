Heuschnupfen Ursachen, Symptome und Therapieformen

Zu einer allergischen Reaktion kommt es, weil der Organismus an sich harmlose Substanzen als gefährlich einstuft und Abwehrstoffe gegen sie bildet. Die Abwehrstoffe werden Antikörper oder auch Immunglobuline genannt, die Pollen sind Allergene. Kommt der nun sensibilisierte Mensch erneut mit Allergenen in Kontakt, bringen die Abwehrzellen passende Antikörper in Stellung und eine Entzündung entsteht.