Unsicherheit bei Heuschnupfenpatienten : Allergie oder Corona-Infektion – das sind die wichtigsten Unterschiede

Von Reizhusten geschüttelt, hält sich dieser Mann an die Hustenetikette. (Symbolfoto). Foto: Shutterstock/VidMore

Mönchengladbach/Wiesbaden Trockener Husten und Atemnot – Pollenallergiker kennen diese Symptome. Doch sie sind den Beschwerden einer Corona-Infektion zum Verwechseln ähnlich. Wir haben Experten gefragt, was Allergiker jetzt wissen sollten und wann sie zu Risikopatienten werden.

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund hat eine kostenfreie Hotline, an der Experten Fragen rund um Allergie und Asthma beantworten:

So unterscheiden sich Allergie- und Corona-Symptome

Doch bei genauerer Beurteilung ist laut der Experten für die Betroffen eine Unterscheidung recht zuverlässig möglich: „Während Infektionen mit dem SARS CoV-2 Virus in den meisten Fällen durch Fieber und trockenen Husten gekennzeichnet sind, zeigen Allergiker kein Fieber“, sagt Klimek. Dafür leiden diese oft unter juckenden Augen- und Nasenschleimhäuten, tränenden Augen, Niesreiz und Fließschnupfen. Dieser ist laut Klimek hingegen untypisch für eine Corona-Infektion.

Wann man sich testen lassen sollte

Gerade langjährige Allergiker sollten darum nicht gleich in Panik verfallen, sondern sich an die aus den Vorjahren bekannten Symptome erinnern, um die Körperreaktion richtig einzuordnen, raten die Experten. Bei Fieber sollte man jedoch telefonisch Kontakt zum Arzt aufnehmen und auf keinen Fall direkt in eine Praxis gehen. Das Risiko, dabei andere Menschen anzustecken, sei zu hoch.