Studie zu Adipositas bei Kindern Gibt es die Abnehmspritze bald auch für Kinder?

Die beobachteten Nebenwirkungen ähnelten denen aus vorherigen Studien mit Jugendlichen und Erwachsenen: Übelkeit, Erbrechen und Durchfall traten am häufigsten auf. In der Liraglutid-Gruppe kam es in 12,5 Prozent der Fälle zu schweren Nebenwirkungen (Erbrechen und eine Darmentzündung) und in der Placebogruppe in 7,7 Prozent der Fälle. 10,7 Prozent der Kinder, die Liraglutid erhielten, brachen die Einnahme aufgrund der Nebenwirkungen ab.