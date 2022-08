Material, Schnitt, Farbe : 5 Tipps für das perfekte Outfit bei Hitze

Lockere und leichte Kleidung ist im Sommer am angenehmsten. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Frankfurt/Main Leicht, locker, luftig - und im besten Fall hell: So sollte Kleidung an heißen Sommertagen aussehen. Wir haben noch mehr nützliche Tipps.

Lange Hosen, dicke Pullis und warme Socken gehören im Sommer in die unterste Schublade. Denn sobald es warm wird, kommt endlich wieder Luft an die Haut. Das fühlt sich nicht nur angenehm an, sondern fördert auch die Gesundheit.