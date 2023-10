Medizin-Nobelpreis für mRNA-Pioniere Wie man das Immunsystem austrickst, um einen Virus zu bekämpfen

Doch in Ungarn wollte man das Thema nicht vertiefen, und so emigrierte Karikó 1985 mit ihrer Familie in die USA. Ihre nächste Station als Wissenschaftlerin war die University of Pennsylvania, mit dem Fokus auf die Entwicklung von Medikamenten auf mRNA-Basis. Karikó hatte nun – inspiriert durch den US-amerikanischen Mikrobiologen Robert Malone – die Idee: Wenn Zellen aus mRNA, die ihnen zugeführt wird, Proteine bilden, dann könnte es auch möglich sein, sie als Medikament zu nutzen. Und zwar als effektives und gleichzeitig risikoarmes Medikament. Denn mRNA fungiert ja als Initialzünder dafür, dass der Körper selbst bestimmte Substanzen produziert, man muss ihm diese also nicht in irgendeiner Form zuführen, was deren Effektivität einschränken und auch eine Belastung für den Körper sein könnte.