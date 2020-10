Stockholmer Komitee ehrt Virologen : Medizin-Nobelpreis geht an drei Hepatitis-C-Forscher

Stockholm Die US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie ihr britischer Kollege Michael Houghton werden für ihre Verdienste um Entdeckung und Therapiemöglichkeiten bei viral bedingten Entzündungen der Leber geehrt.

Die Uhren des schwedischen Nobelpreis-Komitees ticken immer etwas anders als der Rest der Welt, aber das hat Vorteile. Es ehrt Verdienste, die über Jahrzehnte erworben wurden. So geht der Nobelpreis für Medizin in diesem Jahr zwar an Virologen, allerdings nicht an Corona-Experten, sondern an die US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie ihren britischen Kollegen Michael Houghton. Sie bekommen die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus, wie die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm mitteilte. Sie teilen sich ein Preisgeld in Höhe von neun Millionen schwedischen Kronen (858.000 Euro).