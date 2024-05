Weltweite Konferenz zu ME/CFS Gemeinsam raus aus dem Schatten

„Vereint euch, um zu kämpfen“ heißt das Motto der zweitägigen Veranstaltung im Netz, und sie ist zugleich Programm und Ziel. Die Organisatoren sind selbst Betroffene von Long Covid beziehungsweise ME/CFS. Ihr Anliegen: mehr Aufmerksamkeit, mehr Verständnis, mehr Gemeinschaft – und damit auch mehr wissenschaftliches Engagement und Geld für Forschung. Patienten, Experten, Politiker, Journalisten, Vertreter der WHO kommen in dieser internationalen Konferenz zusammen, um über dieses tückische Krankheitsbild zu sprechen, das jeden treffen kann. Die Betroffenen aus ihrem Schattendasein holen, raus aus dem toten Winkel der Gesundheitssysteme, das ist das Kernziel dieser Veranstaltung. Und dies haben die Organisatoren schon im Vorfeld der Konferenz erreicht: Über 8000 Menschen hatten sich bereits zum Auftakt am Mittwochvormittag angemeldet.