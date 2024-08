Reaktion vom Gesundheitsministerium Techniker erwartet massive Beitragserhöhungen bei gesetzlichen Krankenkassen

Anfang kommenden Jahres werde es bereits „auf breiter Front deutliche Beitragssatzsteigerungen in der gesamten gesetzlichen Krankenversicherung“ geben, sagte der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Das Gesundheitsministerium wollte keine direkten Aussagen zur Beitragsentwicklung machen - gab aber an, an einer nachhaltigen Finanzierung zu arbeiten.