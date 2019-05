Schutz vor Krankheiten : Warum Impfmüdigkeit gefährlich ist

Düsseldorf Eine Impfpflicht gegen das Masern-Virus soll die Gefahren von Sorglosigkeit und Ignoranz reduzieren. Hier alle Fakten zum Thema.

Man stelle sich vor, man könne den Ausbruch von Krankheiten verhindern, die möglicherweise zum Tod führen – würde nicht jeder sofort alles Mögliche unternehmen, um von dieser Bedrohung befreit zu werden? Viele Menschen sind in dieser Frage ahnunglos, leichtfertig, ignorant oder alles zusammen. Einige sind auch eingeschüchtert durch den Spiralnebel aus Unwahrheiten, der ums Thema Impfen mittlerweile wabert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will nun eine Impfpflicht gegen Masern einführen. Hier alle Fakten rund ums Impfen.

Impfungen verhindern laut der Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich zwei bis drei Millionen Todesfälle. Weitere 1,5 Millionen Menschen könnten gerettet werden, wenn weltweit mehr Menschen geimpft würden. Die WHO hält Impfmüdigkeit für eine der schlimmsten Bedrohungen der Weltgesundheit.

Weltweit ist laut WHO die Zahl der Fälle im Jahr 2017 um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch in einigen Ländern, die bereits kurz vor der Ausrottung der Krankheit gestanden hätten, gebe es wieder mehr Fälle. Zu einem Anstieg der Zahl der Masern-Fälle kam es zuletzt auch in Europa: Dort seien im Jahr 2017 genau 23.927 Menschen erkrankt gewesen – im Jahr zuvor waren es nur 5273. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Ausbrüche. Von ihrem Ziel, die Masern bis 2020 auszurotten, ist die WHO derzeit so weit entfernt wie nie. Dabei sind gelegentlich lokale Ausbrüche, die allerdings begrenzt sind, durchaus einkalkuliert.