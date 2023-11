Empfehlenswert oder nicht? Wund(er)mittel? Was in echtem Manuka-Honig steckt

Sie sind jetzt neugierig geworden, was Neuseeland mit dem Honig zu tun hat und worum es sich bei Manuka-Honig überhaupt handelt? Manuka-Honig wird aus dem Nektar der Blüten des Manuka-Strauchs gewonnen. Er ist in den Bergregionen Neuseelands heimisch. Dort wird er seit Jahrhunderten genutzt, um Entzündungen und Infektionen zu behandeln. „Mehrere Studien zeigen, dass er antibakteriell wirkt. Deshalb wird er auch in der Medizin eingesetzt“, erklärt Silke Noll, Ernährungsexpertin der VZB.