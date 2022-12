Krebsfrüherkennung Wem nützt die Mammographie?

Seit 2005 werden in Deutschland die Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre zur Mammographie eingeladen. Bei diesem bildgebenden Verfahren werden von jeder Brust – in unterschiedlichen Positionen – zwei Röntgenaufnahmen gemacht. Das geschieht hierzulande rund drei Millionen Mal pro Jahr, die Mammographie hat also eine breite Resonanz.