Krebsfrüherkennung Wem nützt die Mammografie?

Info

Häufigkeit Etwa jede achte Frau erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs. Er stellt bei Frauen die häufigste Tumorart überhaupt.

Metastasen Brustkrebs neigt zur Streuung. Er führt in jedem vierten Fall zu Metastasen, also Tochtergeschwüren in anderen Bereichen des Körpers.



Sterblichkeit Über 18000 Frauen sterben jährlich an Brustkrebs.