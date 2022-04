Malaria : Hoffnung für die Ärmsten

Nanoro in Burkina Faso gehört zu den ärmsten Regionen der Welt. Foto: Javier Sauras

Malaria ist eine der gefährlichsten Krankheiten in der Geschichte der Menschheit. Nun haben Forscher einen aussichtsreichen Impfstoff entwickelt. Nicht nur in Burkina Faso, wo er derzeit getestet wird, könnte sich das Leben der Menschen komplett verändern.

Als die kleine Poko vor einem Dreivierteljahr weinen musste, weil sie plötzlich Fieber hatte, begann ihre Mutter Alimata innerlich zu lächeln. „Ich dachte sofort: Das muss der Nebeneffekt sein“, sagt die 47-Jährige und streichelt ihrer 18 Monate alten Tochter Poko über die Stirn. „Der Tag hat mich glücklich gemacht“, erinnert sich die Mutter. „Wahrscheinlich ist Poko jetzt immun.“

Die letzte Malariasaison von Juli bis Dezember überstand sie jedenfalls ohne Erkrankung. In Nanoro, einem ländlichen Distrikt in Burkina Faso, 90 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Ouagadougou, ist das ein Erfolg. Hier sind nicht nur Alimata und ihre Kinder darauf eingestellt, regelmäßig an Malaria zu erkranken. Es geht allen in der Region so: „Ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon hatte“, sagt die Mutter und deutet auf den staubigen Hof vor ihrem kleinen Haus aus hellem Beton. „In der Regenzeit sind die Mücken hier überall. Davor kannst du dich kaum retten.“

INfo Hunderttausende Kinder sterben an Malaria Erkrankungen Im Jahr 2020 wurden weltweit 241 Millionen Erkrankungen und 627.000 Todesfälle gezählt. Subsahara-Afrika Mehr als 95 Prozent der Infektionen entfallen auf Subsahara-Afrika, wo es zu 80 Prozent Kinder unter fünf Jahren sind, die nicht nur Fieber, Gliederschmerzen, Müdigkeit oder Durchfall erleiden, sondern an den Infektionen auch sterben.

Die fünf älteren von Alimatas Kindern hatten bereits Malaria, eines schwebte in Lebensgefahr. Als die Mutter Anfang des Jahres selbst erkrankte, verbrachte sie eine Woche im Krankenhaus. „Ich konnte meine Kinder nicht mehr für die Schule fertigmachen, kein Essen kochen und mich nicht um unsere Hühner kümmern“, erzählt sie. Der ganze Alltag war auf den Kopf gestellt.

Vor allem die ärmsten Länder der Welt sind von keiner Krankheit so stark betroffen wie von Malaria. In Burkina Faso, wo die Sterberate weltweit mit am höchsten liegt, ist jeder fünfte Tod eines Kleinkinds auf Malaria zurückzuführen.

Weil sich die Parasiten, die Malaria hervorrufen, seit Jahrtausenden reproduzieren, werden sie immer wieder als die größten Killer der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Seit Anfang 2020 wurden rund 250.000 Todesfälle durch Covid-19 dokumentiert. Mit Malaria starben allein in Subsahara-Afrika im selben Zeitraum ungefähr fünfmal so viele Menschen.

Aber falls der neue Optimismus von Alimata berechtigt ist, könnten die Gefahren bald Geschichte sein. Die beiden jüngsten Töchter Alimatas nehmen als Probandinnen an einer Studie teil, die ermitteln soll, ob ein wirksamer Impfstoff gegen Malaria verfügbar geworden ist. Weil die Tests anonymisiert sind, hat sich die Mutter nicht nur ihren und die Namen ihrer Kinder für diesen Bericht ausgedacht. Die Familie weiß auch nicht, ob den Zwillingsmädchen ein Placebo oder der Impfstoff gespritzt wurde. Der Fieberausbruch lässt vermuten, dass zumindest Poko jetzt geimpft ist.

„Und wie ging es ihrer Schwester danach?“, fragt Magloire Natama, als er auf einem Klappstuhl vor der kleinen Terrasse Platz nimmt. Der Mikrobiologe, der die Studie beaufsichtigt, ist für eine seiner regelmäßigen Visiten vorbeigekommen. „Ihr ging es gut, ganz normal“, antwortet die Mutter. „Heißt das, sie hat nur ein Placebo erhalten und muss den echten Impfstoff noch kriegen?“ Natama, ein großgewachsener Typ mit einem breiten Lächeln und einer schmalen Brille, zuckt mit den Schultern. „Wir wissen es nicht. Die Tests sind auch für uns anonym“, erklärt er. „Aber sobald wir es in ein paar Monaten wissen, sagen wir Ihnen Bescheid. Versprochen!“

Nanoro ist eine unscheinbare Gegend mit 33.000 Einwohnern, die sich über verstreute Siedlungen verteilt. Sie ist geprägt vom gelborangenen Staub aus der Sahelzone, holprigen Wegen und sporadischen Wohnhäusern ohne Stromanschlüsse. Es gibt nur wenige Orte der Welt, wo der durchschnittliche Lebensstandard niedriger ist. „Es kann gut sein“, sagt Magloire Natama zu Alimata und ihren Kindern, „dass Nanoro noch weltberühmt wird.“ Etwas versprechen wolle er nicht, aber so viel könne er sagen: „Bisher sehen die Ergebnisse gut aus. Sie und Ihre Kinder tragen einen Teil dazu bei, noch mehr herauszufinden.“ Der Wissenschaftler fasst sich ans Herz, in Burkina Faso eine typische Geste der Respektbekundung.

Neben einer Handvoll weiterer Regionen in Afrika hat in Nanoro vor Kurzem die Phase-3-Studie des Impfstoffkandidaten begonnen. Das Vakzin namens R21 markiert erst das zweite Entwicklungsprojekt, das jemals in diese finale Testphase vorgedrungen ist. Und der Durchbruch könnte nahen. Im vergangenen Frühjahr ergab die durchgeführte zweite Phase der Studie, dass geimpfte Probanden noch ein Jahr später zu 77 Prozent vor Malaria geschützt sind. Die Zwillinge Poko und Pogbi zählen nun zu knapp 5000 Kindern, an denen R21 noch einmal in einer groß angelegten Untersuchung getestet wird.

Eine knappe Autostunde entfernt von der Siedlung, in der Alimata mit ihren Kindern lebt, sackt Magloire Natama am Nachmittag in den gepolsterten Sessel seines Büros. Gegenüber vom Distriktkrankenhaus, um das herum ein paar kleine Verkaufsstände aufgebaut sind, wurde hier mit internationalen Forschungsgeldern ein Wissenschaftscampus gebaut, auf dem sich 40 Forscherinnen und Forscher dem Thema Malaria widmen. „Nicht nur für Nanoro oder Burkina Faso, für ganz Afrika wäre es riesig, wenn der Impfstoff genehmigt wird,“ sagt Natama. Vor einem guten Jahrzehnt kam der heute 42-jährige Wissenschaftler aus Ouagadougou hier in die Provinz, um das Forschungszentrum mitaufzubauen. „Als ich selbst das erste Mal Malaria hatte, war ich ein kleines Kind“, sagt Natama. „Es war so, wie es für alle hier ist. Meine Mutter musste sich durchgehend um mich kümmern und konnte deshalb nichts für meine große Schwester und den Haushalt tun. Deswegen musste mein Vater zu Hause bleiben und helfen. Das hieß, dass er dann kein Geld verdiente.“ Die Lehre, die schon der kleine Magloire daraus zog: Nicht nur für die Erkrankten ist Malaria lebensgefährlich. Die Krankheit sorgt auch für einen wirtschaftlichen Dominoeffekt.

Ökonomen und Politiker erklären Malaria zu einem der wichtigsten Entwicklungshemmnisse in den Ländern Subsahara-Afrikas. Das Gesundheitsministerium der USA schätzt allein die direkten Kosten für die von Malaria betroffenen Länder auf mindestens zwölf Milliarden US-Dollar pro Jahr, was Behandlungen in Krankenhäusern und Ähnliches angeht. Die ausbleibenden Wachstumseffekte seien ein Vielfaches davon. Die britische Vereinigung „Malaria No More UK“ geht von rund sechs Prozent einer Volkswirtschaft aus: „So bleiben Familien in Armut, dem öffentlichen Sektor fehlt Geld für Investitionen, Tourismus wird verhindert.“

Aber warum hat es die Menschheit nicht längst geschafft, einen wirksamen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln? Diese Frage stellt sich vor allem seit der Corona-Pandemie, in der eine globale Allianz von führenden Forschungsinstituten, Pharmakonzernen und unterstützungswilligen Staaten nur ein Jahr brauchte, bis mehrere Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt und verfügbar gemacht wurden.

Anruf bei Adrian Hill in Oxford, der den nun aussichtsreichen Impfstoffkandidaten maßgeblich mitentwickelt hat. Hill gehört zu den weltweit führenden Wissenschaftlern in der Vakzinologie. „Bei Malaria handelt es sich um Parasiten und nicht um ein Virus wie bei Covid-19“, erklärt er. „Das macht es wesentlich komplexer, ein Vakzin zu entwickeln, da sich Parasiten effizienter weiterentwickeln als Viren.“

Dutzende Versuche hat es über die vergangenen Jahrzehnte gegeben, einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln, mehrere davon im renommierten Jenner Institute der Universität Oxford, das Hill leitet. Die meisten verließen nie das Labor. Im vergangenen Jahr, nach rund 30 Jahren Forschung, empfahl die Weltgesundheitsorganisation mit dem Vakzin „RTS,S“ schließlich erstmals einen Impfstoff. Er wird auch schon in mehreren afrikanischen Ländern verimpft, hat allerdings ein Problem: Nach einem Jahr fällt die Wirksamkeit auf unter 40 Prozent.

„Die hohe Komplexität ist aber nur ein Grund, warum es mit der Impfstoffentwicklung so lange dauert“, fügt Adrian Hill selbst hinzu. „Ein ähnlich wichtiger Grund ist die finanzielle Ausstattung. Hätten wir mehr Geld, wären wir schneller.“ Zwischen 2007 und 2018 hat die gesamte Welt rund 7,3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung der Malariabekämpfung investiert. Für die Arbeit an Impfstoffen gegen Covid-19 haben allein die USA neun Milliarden Dollar ausgegeben – über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren.

Auch deshalb wünscht sich Hill eine schnellstmögliche Empfehlung durch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Denn erst dann ist zu erwarten, dass erneut große Geldtöpfe angezapft werden können, um weitere Arbeiten zu ermöglichen. „Die nächsten Zwischenergebnisse der Studie in Nanoro erwarten wir im Mai“, sagt Hill. „Die Nebenwirkungen sind nach jetzigem Stand viel milder als beim vorigen Vakzin. Und logistisch wäre der Stoff auch einfach zu transportieren. Das Serum Institute in Indien hat sich auf eine mögliche Massenproduktion schon eingestellt.“

Die Vereinten Nationen haben das Ziel ausgegeben, bis 2030 einen Malariaimpfstoff verfügbar zu machen, der eine Wirksamkeit von mindestens 75 Prozent aufzeigt. Die Welt scheint also kurz vorm Ziel zu stehen. Trotzdem drängt die Zeit, denn jährlich könnten mehr als 480.000 Menschenleben gerettet werden, haben die Forscher errechnet. „Wir wollen den Prozess bei der WHO unbedingt beschleunigen“, sagt Magloire Natama.

Dort ist man zurückhaltend: „Wir alle wollen einen Impfstoff schnellstmöglich verfügbar haben“, sagt David Schellenberg, der das Malariaprogramm der Weltgesundheitsorganisation in Genf leitet. Allerdings müsse man zum Beispiel noch prüfen, inwieweit R21 auch in Kombination mit anderen Krankheiten und Medikationen verträglich bleibt. Schellenberg hofft, dass Burkina Faso und die anderen von Malaria stark betroffenen Länder noch zwei Infektionssaisons ausharren müssen, ehe sich seine Organisation ein Urteil zutraue.