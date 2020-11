Fakt 2 über Magersucht: Perfektionismus zieht sich durchs ganze Leben

Meistens stellen Menschen, die an Magersucht erkrankt sind, nicht nur an ihren Körper extreme Anforderungen. Sie wollen im Sport Höchstleistungen bringen und in der Schule die besten Noten erzielen. Dieser Perfektionismus sorgt für zusätzlichen Druck, der sich in der Magersucht entlädt.