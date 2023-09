Long Covid Der lange Schatten des Virus

Geht es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, sollen in nächster Zeit weitere 60 Millionen Euro in die Forschung von Long Covid fließen. Ob sein Ansinnen Erfolg haben wird, ist zweifelhaft. Denn sein Kabinettskollege Christian Lindner macht bisher kaum Anstalten, die Gelder dafür freizugeben. Aber Lauterbach machte kürzlich auf einem „Round Table“ mit 70 Teilnehmern aus Wissenschaft, Politik, Fachgesellschaften, Betroffenen-Verbänden und Pharma-Industrie klar, dass er in seiner Forderung nicht nachlassen wird.