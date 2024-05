Kassen zahlen oft noch nicht Long Covid: Das lange Warten auf Medikamente

Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 haben sich Millionen Menschen in Deutschland ein oder mehrere Male mit Corona infiziert. Ein Teil von ihnen leidet seitdem an Long Covid. Was genau das ist, wie viele Menschen die Krankheit trifft und wie man sie behandeln kann, wird heftig diskutiert. „Bis heute kann die Forschung die Frage nicht beantworten, was genau Long Covid auslöst. Wir haben kein eindeutiges Krankheitsbild, keine speziellen Biomarker, aber eine Vielzahl von Symptomen“, erläutert Karin Maag vom Gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte und Kassen (GBA). Für Betroffene habe das lange Leidenswege bedeutet und ein System, das auf sie nicht eingestellt war. Die Lage.