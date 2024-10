Prisma-Aktionswoche Gesund durch den Winter mit Doc Esser

Der Kopf dröhnt, die Nase ist dicht, alle Glieder schmerzen – in der kühleren Jahreszeit haben Viren Hochsaison. Wenn wir unsere Heizungen aufdrehen und uns vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten, haben Schnupfen-, Grippe- oder Coronaviren leichtes Spiel. Aber wie unterscheide ich sie? Und noch wichtiger: Wie komme ich gut durch den Infekt, und wann sollte ich unbedingt zum Arzt? Heinz Wilhelm Esser, bekannt aus dem WDR-Radio und -TV als Doc Esser, gibt am Mittwoch, 9. Oktober, im prisma-Livetalk Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Erkältungszeit und erklärt außerdem, was man selbst tun kann, um fit durch Herbst und Winter zu kommen. Der Spezialist für Lungenerkrankungen weiß, was wirklich bei Husten und Schnupfen hilft und kann auch Fragen zu Long Covid beantworten.