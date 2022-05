Kisten schleppen oder Hahn aufdrehen : Leitungswasser vs. Mineralwasser - Was ist besser?

Leitungswasser vs. Mineralwasser - Was ist besser?

Kisten schleppen oder den Hahn aufdrehen? Wer Leitungswasser trinkt, spart Geld. Doch ist das Wasser aus dem Hahn immer gesund? Was für Mineralwasser spricht und was für Leitungswasser.

Auch was die Nachhaltigkeit betrifft, macht das Leitungswasser das Rennen, erst recht, wenn Mineralwasser in Einwegflaschen verkauft wird. Im Bezug auf Qualität oder Mineralstoffgehalt ist die Frage jedoch nicht so eindeutig zu beantworten. Mineralwasser kommt zwar aus Quellen, die sehr tief liegen und haben eine „natürliche Reinheit“, aber Leitungswasser ist laut Stiftung Warentest das am strengsten kontrollierte Lebensmittel. Das Umweltbundesamt bescheinigt dem Trinkwasser in größeren Versorgungsgebieten eine „sehr gute Qualität“. Doch es gibt auch Argumente, die für Mineralwasser sprechen. Mehr dazu in unserer Infostrecke.