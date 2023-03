Leben mit einer seltenen Krankheit Maresa hat das Brown-Vialetto-Van-Laere-Syndrom

Riboflavin, bekannt als Vitamin B2, produziert unser Organismus nicht selbst, sondern bekommt es über die Nahrung. Bei sehr wenigen Menschen aber – ein Kranker auf eine Million Gesunde – sind sozusagen die Türen, durch die Riboflavin in die Zellen des Körpers gelangt, verschlossen oder nicht einmal angelegt. Dieser Gen­defekt kann in der Zellwand des Darms oder in der Blut-Hirn-Schranke auftreten. Die Symptome sind tückisch. Bei manchen Betroffenen fallen Hirnnerven aus. Bei anderen tritt zudem ein Muskelschwund auf: Die Motoneurone, wichtige Nervenzellen unseres Körpers, können keine Impulse aus dem Gehirn an die Muskeln weitergeben. Der Kopf will, aber der Körper kann nicht.