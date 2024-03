NRW fürchtet Sterben kleiner Kliniken, Unikliniken als Gewinner „Verlierer sind die Menschen auf dem Land“

Die Lage für die Krankenhäuser im Land wird angesichts der Kostensteigerungen immer prekärer: „Seit Februar 2023 haben in Nordrhein-Westfalen bisher elf Krankenhäuser Insolvenz anmelden müssen“, sagte Matthias Blum, Chef der Krankenhausgesellschaft NRW, unserer Redaktion. Er fürchtet ein weiteres Sterben in diesem Jahr: „Wenn der Bundesgesundheitsminister weiter jede wirksame Stabilisierung verweigert, rechnen wir alleine in NRW mit mindestens 20 neuen Insolvenzen.“