Hausärzte erleichtert, Fachärzte erzürnt Honorar-Deckel für Hausärzte soll wegfallen

Der Frust der Ärzte sitzt tief. Sie haben die Lasten der Pandemie gestemmt, behandeln aber weiter viele Patienten, ohne honoriert zu werden. Am Dienstag kam es zum Krisentreffen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Und der kündigte eine große Reform an: Für Hausärzte soll es eine Entbudgetierung geben. „Praxen, die viele Patienten haben und Hausbesuche machen, sollen Vorhaltepauschalen bekommen“, sagte Lauterbach. Mehr noch: „Wir verabschieden uns von der Quartalspauschale. Patienten schreiben sich beim Hausarzt ein, der erhält dafür eine Jahrespauschale.“ So soll verhindert werden, dass Ärzte Patienten nur aus ökonomischen Gründen acht Mal im Jahr einbestellen. „Wir werden weniger Patienten in Praxen sehen“, so der Minister. Vieles könne man per Telefon klären.